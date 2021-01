Bayern, rimonta da paura: sotto 2-0 in casa al 50′, ne fa cinque al Mainz

Il prossimo avversario Champions della Lazio fa paura, ma soprattutto sembra fare sul rettangolo verde ciò che desidera, permettendosi anche di concedere più di un tempo di gioco agli avversari. Il Bayern Monaco si sbarazza in Baviera del malcapitato Mainz, che pure aveva disputato un’ottima frazione di gioco, andando addirittura in doppio vantaggio sul campo dei campioni d’Europa con i gol di Hack e Burkardt. Al 45′ Lewandowski e compagni sono rientrati negli spogliatoi sotto 2-0. Poco male, perchè la ripresa vede andare in scena una pioggia di gol: Kimmich al 50′, Sané al 55′, Sule al 70′, e Lewandowski (doppietta, un gol su rigore) nell’ultimo quarto d’ora ribaltano il risultato in scioltezza. Gli uomini di Flick hanno avuto anche diverse altre occasioni per arrotondare ulteriormente il risultato e renderlo tennistico. Il Bayern torna al primo posto e sciorina l’ennesima prova di forza.