Oddo avvisa il Bayern Monaco: «La Lazio se la giocherà alla grande»

Massimo Oddo ottimista per la sfida di martedì sera: «Immobile può essere devastante per la difesa tedesca»

Massimo Oddo, ex di Lazio e Bayern, in un’intervista sulle pagine de Il Messaggero ha parlato del match di Champions tra le due formazioni.

BAYERN MONACO – «Il Bayern è un’armata, una vera corazzata, ma credetemi, al di là dei valori e dell’esperienza, la Lazio, questa Lazio, se la gioca alla grande. Ne sono più che convinto. Certo se poi i tedeschi la prendono sottogamba…»

INZAGHI – «Inzaghi non ha bisogno di consigli. Come me ne ha giocate tante di gare così, quindi sa benissimo cosa fare e cosa dire ai suoi ragazzi. Da giocatore posso solo dire che non devono avere paura, giocare a viso aperto. Con calciatori come Luis Alberto, Milinkovic e Immobile possono mettere ansia anche al Bayern. Protagonista? Immobile, sarà motivato dalla sfida con Lewandowski e poi negli spazi e può essere devastante per la difesa tedesca».