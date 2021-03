Bayern Monaco, ok le prova generale per la Lazio: 3-1 al Werder Brema

Il Bayern Monaco, ieri pomeriggio, ha battuto per 3-1 il Werder Brema, nella partita prima del ritorno contro la Lazio in Champions

Mancano solamente tre giorni al ritorno degli ottavi di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. La gara si giocherà all’Allianz Arena, la casa del club bavarese, che ieri pomeriggio è andata molto bene nelle prove generali prima del match contro i biancocelesti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la squadra di Hans Flick ha battuto per 3-1 in trasferta il Werder Brema, grazie alle reti di Goretzka, Gnabry e del solito Lewandowski. Questa è la decima vittoria in 11 partite per il Bayern, che arriva nel migliore dei modi alla sfida contro la banda Inzaghi.