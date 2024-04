Bayern Monaco, Tuchel verso l’addio: «Ho un accordo con il club. È stato anche comunicato pubblicamente». Le parole del tecnico

Si pensava che Julian Nagelsmann fosse il candidato principale per la panchina del Bayern Monaco dell’anno prossimo, ma oggi la DFB (Federcalcio tedesca) ha annunciato il rinnovo di contratto del commissario tecnico fino al Mondiale del 2026. L’ufficialità è arrivata proprio qualche ora prima che Thomas Tuchel, attuale allenatore bavarese, si presentasse in conferenza stampa per presentare la partita contro l’Union Berlino. All’attuale tecnico dei bavaresi è stato chiesto anche se, dopo aver raggiunto le semifinali di Champions League, ci sia la possibilità che alla fine resti lui sulla panchina del club. Uno scenario smentito dal tecnico ex Chelsea e Paris Saint-Germain, che ha risposto così:

PAROLE– «Ho un accordo con il club. È stato anche comunicato pubblicamente e resta valido ».