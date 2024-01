Bayern Monaco, Tuchel: «La nostra Lazio domani sarà ad Augsburg. C’è un piano e ci sentiamo preparati». Le parole del tecnico

Non sta attraversando un buon momento il Bayern Monaco, sia a livello societario, che di risultati e sul piano degli infortuni. Thomas Tuchel nei prossimi giorni dovrà fare a meno di moltissimi giocatori, visti i problemi patiti nell’ultima sfida contro l’Union Berlino. In conferenza stampa, in vista della sfida contro l’Augsburg, il tecnico ha parlato degli impegni futuri, tra cui anche la Lazio agli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le sue parole.

PAROLE– «La nostra Lazio domani sarà ad Augsburg. Non si dà valore all’importanza delle partite. Konrad Laimer e Dayot Upamecano sono fuori da settimane. Konny ha giocato tutte le partite per noi, quindi è dura. Dobbiamo cercare di compensare. C’è un piano e ci sentiamo preparati. Ma ovviamente ci sono molti infortuni dovuti alla match recuperato contro l’Union Berlino. Vogliamo vincere domani e non ci preoccupiamo di ciò che è già successo. Conta solo domani e noi vogliamo mantenere i nostri obiettivi ».