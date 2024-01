Bayern Monaco, Tuchel: «Mercato? Ecco cosa vogliamo». Le parole del tecnico dei bavaresi

Il Bayern Monaco si prepara a tornare in campo contro il Werder Brema. Il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel ha presentato la partita in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sul calciomercato e sui possibili nuovi innesti invernali. Queste le sue parole a riguardo, con un occhio agli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio.

PAROLE– «Cerchiamo sempre l’intero pacchetto: giovane, bello e di successo (ride, ndr). Ma la situazione è complicata. Naturalmente, altri club hanno i nostri stessi obiettivi. Ecco perché il mercato invernale è un po’ più complicato di quello estivo. Non parlerò di nomi perché non vorrei che si parlasse anche dei nostri giocatori. Le posizioni che vogliamo rafforzare sono chiaramente definite, ma anche se non succedesse nulla, non ci allontaneremo dai nostri obiettivi e cercheremo comunque di raggiungerli con la rosa attuale. Se avremo la possibilità di fare qualcosa e saremo convinti che ciò aiuterebbe la squadra, come con Eric Dier, lo faremo».