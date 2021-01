Bayern Monaco sconfitto, ma il Lipsia stecca: primo posto in Bundes salvo

Il Bayern Monaco esce sconfitto contro il Borussia M’Gladbach, ma la vetta è salva: il Lipsia, infatti, non ha vinto

Giornata di Bundesliga sfortunata per il Bayern Monaco, prossimo avversario della Lazio in Champions League. I bavaresi hanno perso in casa del Borussia Monchengladbach ma possono sorridere ugualmente: la vetta resta salva.

Il Lipsia, che era distante solo due punti, ieri è stato sconfitto dal Borussia Dortmund per 3 a 1 in casa. La squadra di Flick, dunque, può sorridere (a metà).