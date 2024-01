Bayern Monaco, Rummenigge: «La Lazio? Un compito risolvibile. Ho assolutamente fiducia che…». Le parole del membro del consiglio direttivo del club tedesco

La Lazio dovrà mettere in campo tutto quello che ha per riuscire a strappare il miglior risultato possibile nel doppio confronto contro il Bayern Monaco. Un match che vede sulla carta i bavaresi nettamente favoriti, come emerge anche dalle parole di Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore tedesco e oggi membro del consiglio direttivo del club tedesco. Le sue parole riportate da TMW.

PAROLE– «Ho assolutamente fiducia che il Bayern trionfi in Champions League. La Lazio? Un compito risolvibile, dopo averlo superato molto dipenderà ancora una volta dal sorteggio. Spero che riesca ad evitare i campioni in carica. Dopotutto, anche per me il Manchester City è il favorito in questa stagione ».