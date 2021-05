Bayern Monaco, nove titoli consecutivi in Bundesliga: raggiunta la Juve

Il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga per la nona volta consecutiva. Raggiunta così la Juventus

Il Bayern Monaco si laurea campione di Germania prima di scendere in campo. Decisiva infatti la vittoria del Borussia Dortmund per 3-2 contro il Lipsia del prossimo tecnico dei bavaresi, Nagelsmann.

Nono titolo consecutivo per i bavaresi che raggiungono la Juventus nella particolare classifica delle squadre con più successi consecutivi nei rispettivi campionati. Dietro il Lione a sette e il Real Madrid a cinque.