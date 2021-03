Bayern Monaco Lazio, le probabili formazioni: Caicedo dal primo minuto

A pochi giorni dal ritorno degli ottavi di Champions tra Bayern Monaco e Lazio, ecco le possibili scelte dei due allenatori

Mancano solamente tre giorni alla sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio: la gara sarà valevole per il ritorno degli ottavi di finale. Il destino dei biancocelesti, dopo il 4-1 dei bavaresi all’Olimpico, sembra abbastanza scritto. Tuttavia, la Prima Squadra della Capitale tenterà di onorare al massimo questo impegno contro i campioni del mondo.

Per questo, Simone Inzaghi, così come Flick, punterà ancora sulla squadra titolare per questa partita, anche se sembra disposto a fare una piccola eccezione: Felipe Caicedo, autore del gol partita contro il Crotone, potrebbe partire titolare al posto di Joaquin Correa. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Bayern Monaco Lazio.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. All. Flick.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.