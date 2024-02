Bayern Monaco-Lazio: bagarinaggio sui biglietti, ecco cosa sta succedendo

Polverizzati in pochissimo tempo, i biglietti per la gara di ritorno tra Bayern e Lazio sono diventati oggetto di bagarinaggio

Nella giornata di oggi sono stati messi in vendita i biglietti per il settore ospiti della gara di ritorno tra Bayern Monaco e Lazio, decisiva per il passaggio ai Quarti di Finale di Champions League.

Polverizzati in meno di un’ora dai tifosi, ora c’è chi sta lamentando fenomeni di bagaringaggio sui biglietti in questione. Molti sono infatti i siti tedeschi che in queste ore stanno rivendendo tali biglietti a prezzi quadruplicati.