Bayern Monaco, Klose su Tuchel: «Sta cercando di cambiare le cose, mi piace che…». Le parole dell’ex giocatore

In un’intervista rilasciata a Sport Bild, l’ex attaccante della Lazio Miroslav Klose ha difeso il tecnico dei bavaresi, Tuchel, dalle critiche dell’ultimo periodo. Questo il suo pensiero.

PAROLE– «Non ho avuto ancora molti contatti personali con lui, ma nei brevi incontri mi è sembrato umano ed empatico. Vuole il massimo, lo si sente dalle sue dichiarazioni. Ci sono diversi modi per riuscirci ma le critiche sono esagerate. Penso che sia l’allenatore giusto per il Bayern. Ci vuole anche pazienza, la prima soluzione non può essere sempre quella di cambiare allenatore. Per me succede troppo in fretta. Sta cercando di cambiare le cose e questo vento fresco fa bene alla squadra. Mi piace che abbia concesso minuti a giocatori come Pavlovic, Krätzig o, più recentemente, Zvonarek. Credo che la sua intenzione sia quella di cambiare la struttura della squadra. Però non è ancora arrivato nessuno meglio di Kimmich o Goretzka, che sono sempre criticati anche se non c’è nessuno che possa sostituirli».