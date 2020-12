Bayern Monaco, Klose: «La Lazio era il mio avversario preferito, non sarà facile»

Klose, ex stella della Lazio ed attuale vice allenatore del Bayern Monaco, ha commentato il sorteggio di Champions League

Klose tornerà all’Olimpico, ma da avversario. L’ex attaccante della Lazio – oggi vice allenatore del Bayern Monaco – ha commentato il sorteggio di Champions League ai canali del club:

«Tante persone da Roma mi hanno già contattato. Sono molto felice, la Lazio era sicuramente il mio avversario preferito. Ho molto in comune con questo club e questa città. È una squadra pericolosa con il 3-5-2 di Inzaghi che è stato anche mio allenatore per un breve periodo di tempo. Non sarà una sfida facile, li analizzeremo bene e trarremo le nostre conclusioni».