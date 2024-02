Bayern Monaco, buone notizie per Tuchel: due titolari tornano ad allenarsi in vista della Lazio

Buone notizie per Tuchel e per il suo Bayern (avversario in Champions della Lazio), alla ripresa degli allenamenti il tecnico tedesco ha potuto contare sui recuperati Gnabry e Davies. Entrambi hanno smaltito gli infortuni e hanno svolto la seduta con il resto dei compagni. Di seguito il comunicato ufficiale del club bavarese.

COMUNICATO– “Novità dal campo di allenamento dell’FC Bayern! Serge Gnabry e Alphonso Davies hanno ripreso ad allenarsi con la squadra dopo la vittoria casalinga per 2-1 sul Leipzig, unendosi ai giocatori che non erano nell’undici titolare sabato. Gnabry si era infortunato al tendine dell’inguine sinistro nella partita contro l’Eintracht Francoforte a metà dicembre. Davies è rimasto ai box per uno stiramento al legamento del ginocchio sinistro, infortunio riportato nella partita casalinga contro il Borussia Mönchengladbach all’inizio di febbraio. Due passi importanti per il loro ritorno in campo”.