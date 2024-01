Bayern Monaco, Tuchel perde un big per il match con la Lazio? «Infortunio amaro per noi»

Bayern Monaco, il tecnico Tuchel perde un big in vista del match di Champions contro la Lazio? L’annuncio del tecnico

Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza dell’infortunio del difensore francese Upamecano. Il giocatore è in dubbio per il confronto Champions contro la Lazio.

LE PAROLE – «C’è lesione, è un infortunio estremamente amaro per noi. È insostituibile, nella sua forma attuale era al top. Ha ambizione e voglia di vincere. Fa molto male a tutti noi».