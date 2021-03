Luiz Felipe sugli spalti dell’Allianz Arena per tifare da vicino i suoi compagni di squadra durante il match di Champions League

Luiz Felipe ha raggiunto l’Allianz Arena per supportare da vicino i compagni di squadra durante il ritorno della gara degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. Il difensore si trovava già a Monaco di Baviera per proseguire la sua riabilitazione per l’infortunio alla caviglia.

Questa la foto postata sulle Stories di Instagram dello stesso Luiz Felipe: