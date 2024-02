Bayern, la carica social di Kane in vista della gara di ritorno con la Lazio – FOTO

Bayern, il centravanti inglese nonostante la situazione delicata dei tedeschi carica l’ambiente in vista anche del match con la Lazio

La situazione è molto delicata, e dopo la Lazio anche il match perso con il Bochum ha aumentato ulteriormente la tensione e malumore in casa Bayern. A caricare la squadra tedesca ci pensa sui social Kane, il quale su Instagram pubblica il seguente post

POST – Vietato nascondersi da una settimana difficile con prestazioni e risultati non al livello che ci aspettiamo da noi stessi. Dobbiamo unirci come un gruppo e andare avanti – è in arrivo una grande serie di partite importanti per ribaltare la situazione