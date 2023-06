Battistini: «Tare? In questi anni ha fatto un grandissimo lavoro alla Lazio con Lotito»

Battistini, l’agente ha parlato riguardo l’addio del dirigente albanese alla Lazio dopo 18 anni ed esprime il suo parere

Ai microfoni di TMW ha parlato riguardo l’addio di Tare alla Lazio e di conseguenza del suo lavoro nel club capitolino, Battistini il quale rilascia a tal proposito queste parole

TARE – Tare ha fatto un grandissimo lavoro e, insieme a Lotito, in tutti questi anni ha mantenuto la Lazio ad alti livelli senza spendere troppo. La loro gestione è stata spettacolare. Secondo me va rispettata la scelta di un presidente che punta in modo deciso su un allenatore molto valido come Sarri, provando a cambiare un po’ di cose per stimolare ancora di più l’ambiente biancoceleste. Tare in ogni caso va via a testa alta