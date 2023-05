Basic su Lazio-Lecce: «Per noi deve essere una finale»

Il centrocampista biancoceleste ha enfatizzato sull’importanza della sfida di domani

Intervistato nel consueto match program pre Lazio Lecce, Toma Basic, ha parlato dell’importanza della partita di domani.

LE PAROLE- La sconfitta contro il Milan è stato un brutto passo falso, però la gara contro il Lecce per noi è una finale e siamo convinti di avere le qualità per portare a casa un risultato importante. Abbiamo lavorato bene durante la settimana per preparare questa sfida, dobbiamo farci trovare pronti