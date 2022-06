Basic, il secondo anno per consacrarsi: Sarri punta su di lui

Basic ha vissuto una stagione un po’ altalenante. Sarri però punta su di lui e sulla sua maturazione definitiva

Basic ha vissuto una stagione un po’ altalenante. Sarri però punta su di lui e sulla sua maturazione definitiva.

Infatti molto spesso, come sottolineato dal Corriere dello Sport, il primo anno in casa biancoceleste è stato quello dell’ambientamento. Luis Alberto e Milinkovic sono sicuramente l’esempio migliore per far capire come nel secondo anno arrivi la consacrazione. Una sorta di legge, che dalle parti di Formello, sperano possa confermarsi con il croato. Il centrocampista si è comunque ritagliato il suo spazio, ma serve il salto di qualità definitivo. Sarri, che crede molto in molto in lui, aspetta le prime risposte già da Auronzo.