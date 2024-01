Basic Salernitana, affare fatto! Arriva anche la conferma di Iervolino

Basic, il presidente dei campani conferma la trattativa conclusa per il passaggio del biancoceleste in maglia granata

Intervenuto ai microfoni di Lira Tv, il presidente della Salernitana Iervolino ha fatto il punto sul calciomercato dei campani soffermandosi su Basic

BASIC – «Abbiamo un intero girone di ritorno per conquistare 20-21 punti che a mio avviso possono bastare per ottenere la salvezza. ​​​​È un ruolino di marcia nelle corde della Salernitana che l’anno scorso con Sousa ha ottenuto una media di 1,2 punti a partita. Stiamo rinforzando la squadra ed a brevissimo dovrebbero arrivare a Salerno anche giovani di talento e di gamba come Basic e Zanoli»