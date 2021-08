Basic in rampa di lancio: già titolare sabato con lo Spezia?

Basic ieri si è già allenato con i suoi nuovi compagni: il croato può partire titolare con lo Spezia sabato?

Ieri è stato il giorno di Basic. Il centrocampista croato ha effettuato le visite mediche e svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Ed ecco che l’ex Bordeaux si candida già a una maglia da titolare.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il neo biancoceleste è stato provato accanto a Milinkovic e Leiva e potrebbe trovare spazio là in mezzo al campo. Confermare Akpa Akpro, rilanciare Luis Allberto o puntare subito sul buon Toma, con cui ha parlato a lungo a fine allenamento: questo il dubbio di Sarri. Circa 48 ore per decidere.