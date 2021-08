Basic, i primi scatti con la maglia della Lazio – FOTO

Primi scatti da giocatore della Lazio per Toma Basic, che oggi ha svolto il suo primo allenamento in quel di Formello

Visite mediche in mattinata, ufficialità del suo acquisto e primo allenamento in quel di Formello. Oggi in casa Lazio è stato senza alcun dubbio il Basic day.

Ed ecco che, attraverso i canali social della società biancoceleste, arrivano anche i primi scatti con l’aquila sul petto per il centrocampista croato, arrivato a Roma dal Bordeaux dopo una lunga trattativa. E ora i tifosi sognano di vederlo in campo già sabato contro lo Spezia.