Basic-Lazio, il centrocampista vicino all’addio? La situazione. Basic non ha mai realmente compiuto quel passo decisivo per diventare uno dei punti fermi della squadra

Come riporta la Rassegna stampa di Radiosei, Basic potrebbe consentire alla Lazio di fare cassa visto che il giocatore è seguito da diversi club europei.

Il centrocampista non ha convinto Sarri, e ora, in attesa di capire quale sarà il suo futuro il rimpianto per quello che poteva essere e non è stato è tanto.