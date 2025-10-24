Basic Lazio, da escluso a leader del centrocampo di Sarri! Contro la Juventus sarà titolare, cala il poker: i dettagli

Basic Lazio, la rinascita biancoceleste: da escluso a punto fermo del centrocampo di Sarri, pronto al poker di presenze dal 1’ contro la Juve

Basic cala il poker. Da escluso a protagonista: quello che Sarri ha definito “incedibile” giocherà contro la Juventus la sua quarta gara consecutiva da titolare in campionato. Tutto era iniziato con il Genoa, quando l’emergenza tra infortuni e squalifiche spinse il tecnico a inserirlo in lista al posto di Dele-Bashiru. Da lì è cominciata la sua seconda vita in biancoceleste. Domenica sarà di nuovo al centro del campo accanto a Cataldi e Guendouzi, come già accaduto a Bergamo. Nella ripresa, pronto a subentrare, ci sarà Vecino.

L’uruguaiano è tornato dopo oltre due mesi di stop, in un avvio di stagione segnato da continui problemi fisici per la rosa. Restano ai box Castellanos, Rovella (in ripresa), Gigot e lo stesso Dele-Bashiru. Nell’ultima settimana si è fermato anche Cancellieri, vittima dell’ennesimo guaio muscolare che lo terrà fuori almeno un mese. All’elenco degli indisponibili si aggiunge Pellegrini, fermato dal trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro rimediato a Marassi.

Dopo la doppia seduta odierna, saranno gli allenamenti di domani e di sabato pomeriggio a indirizzare le scelte definitive di Sarri in vista della sfida dell’Olimpico.

