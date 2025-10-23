News
Infortuni Lazio, novità dell’ultima ora! Non c’è pace per i biancocelesti! Altro stop per Sarri, ecco chi si è fermato: le ultimissime
Infortuni Lazio, altra tegola per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: si ferma un altro giocatore, le ultime notizie
Sembra davvero una maledizione: in casa Lazio continua l’emergenza infortuni, questa volta nel reparto difensivo. Durante la doppia seduta odierna si è fermato Nuno Tavares, alle prese con un problema muscolare che fa temere uno stiramento. Un’altra tegola per Sarri, costretto a fare i conti con un avvio di stagione complicatissimo.
Contro la Juventus mancherà anche Pellegrini, ancora ai box per il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro rimediato contro il Genoa. Per la fascia sinistra si valutano soluzioni d’emergenza: possibile l’arretramento di Marusic o Hysaj, con Lazzari confermato a destra. A Bergamo, in quel ruolo, era stato impiegato Provstgaard per sostituire proprio il portoghese.
L’infortunio di Tavares si aggiunge a una lista già lunga: Castellanos, Cancellieri, Rovella, Dele-Bashiru e Gigot (quest’ultimo fuori lista). L’infermeria resta affollata e l’allarme in casa biancoceleste non accenna a spegnersi.
LEGGI ANCHE – Infortuni Lazio, situazione senza chiarezza: tra versioni contrastanti e tempi incerti. Il punto sui biancocelesti