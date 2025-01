Basic Lazio, due club spagnoli sulle sue tracce per gennaio. Primi sondaggi per il croato: la situazione

Basic Lazio, a Formello si lavora anche sul lato cessioni del mercato. Ecco le ultime notizie a riguardo

Come riporta calciomercato.com, in casa Lazio si lavora sempre sul mercato in uscita. A Baroni servono rinforzi, ma per far quadrare i conti il club vorrebbe prima piazzare delle uscite. Lotito e Fabiani hanno già chiuso il prestito di Akpa-Akpro al Monza: restano Basic e Hysaj da piazzare. E la notizia delle ultime ore, rilanciata dalla Spagna, è che per il centrocampista croato si stanno aprendo spiragli in Liga.

Getafe e Real Valladolid ci stanno facendo un pensiero, con i primi maggiormente interessati all’ingaggio dell’ex Bordeaux. Il contratto del giocatore con i biancocelesti scadrà nell’estate del 2026.