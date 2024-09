Basic Lazio, NUOVA pretendente per il centrocampista: può PARTIRE nelle prossime ore. I DETTAGLI sulla trattativa

Dopo il mancato trasferimento di Toma Basic all’Hajduk Spalato, per il centrocampista si potrebbe aprire un nuovo scenario di mercato. Infatti, come riportato dal quotidiano turco Akdeniz Manset Gazetesi, l’Antalyaspor ha avviato la trattativa per il giocatore della Lazio.

La sessione di calciomercato in Turchia finirà il 13 settembre e le squadre stanno cercando di chiudere gli ultimi colpi. Ora Toma Basic può seriamente lasciare il club biancoceleste.