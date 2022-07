Basic, può essere l’anno del centrocampista croato

Basic è stato tra i più positivi in quel di Auronzo di Cadore. Può essere l’anno giusto per il centrocampista croato?

A sperarlo come sottolineato da La Repubblica, è soprattutto Maurizio Sarri, che ha sempre creduto nelle sue qualità. Sotto le Tre Cime di Lavaredo, al di là dei 4 gol segnati in amichevole, ha lasciato la sensazione di potersi giocare le sue carte come

intermedio sinistro. E in caso di addio di Luis Alberto le sue chance potrebbero davvero salire.