Basic Lazio, nei prossimi giorni si tenta l’affondo per portarlo a Roma

La Lazio sta trattando per Toma Basic con il Bordeaux e i prossimi giorni saranno decisivi per l’affondo finale dei biancocelesti

Giorni importantissimi questi per il calciomercato della Lazio. I biancocelesti, infatti, devono innanzitutto sbloccare l’indice di liquidità e, per questo, sono vicini a chiudere la cessione di Joaquin Correa all’Inter.

Inoltre, questi giorni saranno decisivi anche per l’arrivo di Toma Basic. Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club capitolino vuole portare il giocatore a Roma in questa settimana e metterlo a disposizione di Sarri già dalla prima di campionato contro l’Empoli. Le parole di ieri del presidente del Bordeaux hanno avvicinato ancora di più il giocatore e la Lazio, ma l’accordo economico tra le due società ancora non è stato pienamente trovato.