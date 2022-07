Basic risponde all’affetto dei tifosi: «Sempre un piacere» FOTO

Toma Basic è uno dei giocatori più applauditi dai tifosi della Lazio: lui ringrazia per l’affetto sul suo profilo social

I tifosi aspettano Basic. Il ragazzo si è visto poco in campo nella passata stagione, ma in quegli spezzoni in cui ha giocato ha mostrato buone qualità. Una giovane promessa per il futuro della Lazio, incensata anche da mister Sarri.

Il centrocampista intanto è in ritiro ad Auronzo per prepararsi al meglio al prossimo campionato e circondato dai complimenti dei tifosi. A fine allenamento, sono sempre tanti i tifosi che gli chiedono una foto e qualche autografo: un’ondata di affetto che ricambia sui social.