Basic è carico: «Andiamo avanti insieme. Forza Lazio» FOTO

Basic convince la Lazio. Il centrocampista si sta integrando sempre di più, rivelandosi spesso decisivo. Il messaggio su Instagram

Nonostante il rammarico per il risultato maturato contro l’Atalanta, la Lazio può essere fiera per il cammino intrapreso e la prestazione mandata in campo. La squadra, inoltre, sa di poter fare affidamento su Toma Basic: il centrocampista si sta integrando sempre di più, rivelandosi fondamentale in più di un’occasione.

Il ragazzo, al termine del match di ieri, ha indicato la via:

«Andiamo avanti insieme. Forza Lazio».