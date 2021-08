Barzagli entra nel Club Italia: definito il nuovo ruolo dell’ex difensore

Barzagli entra nel Club Italia: definito il nuovo ruolo dell’ex Juventus, che non è entrato a far parte dello staff di Massimiliano Allegri

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso noto l’organigramma per la stagione per quanto riguarda le Nazionali giovanili. C’è una grande novità legata all’ingresso nel Club Italia di Andrea Barzagli, ex giocatore della Juve.

L’ex difensore sembrava vicino a diventare un nuovo membro dello staff di Allegri, ma l’ipotesi è poi naufragata. Barzagli, dunque, sarà assistente tecnico delle Nazionali Giovanili maschili spaziando dall’Under 20 all’Under 15.