Lazio Primavera, Barraco «Dobbiamo essere più agguerriti di loro»

Dario Barraco, vice allenatore della Lazio Primavera, ha parlato prima della sfida contro l’Imolese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel nel pre-partita di Lazio Primavera-Imolese, Dario Barraco, vice di Sanderra, ha dichiarato:

«Abbiamo sempre creduto in questi ragazzi, cercando di tratte il massimo da loro sin dal ritiro, ci aspettavamo questo cambio di marcia. Affrontiamo una squadra spigolosa, saranno agguerriti e noi dovremo esserlo di più. Sappiamo qual è il nostro percorso e quale deve continuare ad essere. Essere ora preda deve rappresentare una motivazione in più: ora, a maggior ragione, dovremo ottenere risultato in ogni modo. L’importante è mantenere la stessa umiltà e la medesima concentrazione».