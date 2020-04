Baronio: «Avrei potuto fare di più alla Lazio. Inzaghi? Sta facendo benissimo»

Baronio, l’ex giocatore della Lazio ha parlato dei tempi in cui indossava la maglia biancoceleste e anche dell’attualità

Roberto Baronio ha rilasciato un’intervista sulle colonne de La Gazzetta Regionale in cui ha parlato degli anni passati alla Lazio e della squadra di mister Inzaghi oggi.

«La Lazio è la società dove sono diventato calcisticamente grande. Non posso che essere e rimanere per sempre legato ai suoi colori. Se avessi potuto fare di più? Forse sì, per le qualità che avevo, ma ero molto giovane all’epoca ed ero circondato da grandi campioni, c’era tanta competizione. Resto comunque fiero della carriera che ho fatto».

«Per condizione fisica, livello mentale e tattico avevo la netta sensazione che fosse la candidata più credibile per giocarsi fino all’ultimo lo scudetto con la Juventus, era davvero sulla strada giusta. Inzaghi? Sta facendo davvero bene. La cosa che più colpisce di lui è quanto e come le sue squadre lo seguano. E quando dietro a un gruppo è evidente l’impronta del proprio allenatore vuol dire che si sta facendo un grande lavoro».