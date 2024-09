Baroni, il tecnico SFIDA il passato per PUNTARE il futuro: all’Olimpico ARRIVA il Verona. L’anno scorso ha raggiunto una complicata salvezza

Soltanto pochi mesi fa Marco Baroni raggiungeva una complicata salvezza con il Verona, squadra rivoluzionata in corso d’opera. Ora, il tecnico biancoceleste è pronto ad affrontare i gialloblu da avversario nella sfida dell’Olimpico di lunedì sera.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport evidenzia come anche la Lazio, così come il Verona nella passata stagione, abbia perso giocatori importanti. Il protagonista, però, rimane sempre Marco Baroni, il quale punta alla conquista dei tre punti contro la sua ex squadra per iniziare a scalare la classifica con l’aquila sul petto.