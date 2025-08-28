News
Baroni Torino, l’ex Lazio tra mille difficoltà: deve superare questo problema! C’entra anche il suo passato biancoceleste
La netta sconfitta e i cinque gol subiti dal Torino a San Siro contro l’Inter hanno messo in ombra un aspetto tattico fondamentale: per la prima volta, l’allenatore Marco Baroni ha schierato la squadra con il 4-3-3 fin dal fischio d’inizio. Sebbene una disfatta con così tanti errori individuali e una scarsa aggressività non possa essere imputata interamente a un modulo, è inevitabile notare che questa disposizione era stata provata solo per un tempo nel precedente test contro il Modena.
Per tutta l’estate, spiega Tuttosport, il tecnico aveva lavorato sul 4-2-3-1, lo stesso schema utilizzato dal Torino nella seconda parte della scorsa stagione e dal Baroni stesso alla Lazio. Questa scelta di continuità aveva portato a investire nel mercato per rinforzare la trequarti con gli arrivi di Zakaria Aboukhlal e Cyril Ngonge, oltre a trattare per altri esterni offensivi come Gaetano Oristanio ed Eljif Elmas. Il 4-2-3-1 è stato il modulo utilizzato in tutte le amichevoli, ma le nove reti subite negli ultimi tre test hanno lanciato un allarme sulla difesa.
Baroni si è reso conto che i nuovi acquisti a centrocampo, Tino Anjorin e Cesare Casadei, sono mezz’ali offensive e non mediani capaci di fare da filtro. La difesa, rinforzata solo da Ardjan Ismajli (ora infortunato), appariva ballerina. Questo ha spinto l’allenatore a cambiare modulo e ha portato la società a rivedere le proprie strategie di mercato, puntando su un regista come Kristjan Asllani.
Il cambio di modulo in corsa ha fatto perdere al Torino tempo prezioso in preparazione e l’impatto si è visto chiaramente contro l’Inter. Baroni dovrà ora fare in modo che i giocatori assimilino rapidamente il nuovo sistema di gioco e gestisca l’abbondanza nel reparto offensivo. In particolare, dovrà trovare la giusta collocazione per Nikola Vlasic, trequartista puro che nel 4-3-3 sarà costretto ad agire in una posizione più decentrata. Anche Ché Adams (se dovesse restare) dovrà adattarsi o rischierà di finire in panchina. Oltre a ciò, Baroni dovrà urgentemente risolvere i problemi in difesa.