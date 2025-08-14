Baroni Torino, l’ex Lazio scatenato: ora sogna il colpaccio in attacco

Baroni Torino, l’ex allenatore della Lazio è scatenato, e ora il tecnico sfida il Napoli sognando il colpaccio in attacco, di chi si tratta

Torino e Napoli sono in competizione per Eljif Elmas, l’attaccante macedone che ha lasciato un buon ricordo sia a con i granata che con i campani, dove ha dato il suo contributo nella conquista dello scudetto. Secondo quanto riportato oggi da La Stampa, entrambe le squadre avrebbero mostrato interesse a riportarlo in Italia, ma si sono trovate di fronte alla stessa risposta da parte del Lipsia: il giocatore potrà lasciare il club solo a titolo definitivo, escludendo quindi la possibilità di un prestito, che inizialmente era stata presa in considerazione sia dal Torino che dal Napoli.

Il club tedesco, inoltre, ha fatto sapere che eventuali sviluppi potrebbero essere presi in considerazione solo dopo il 20 agosto, lasciando quindi alle due squadre ancora qualche settimana di attesa per capire se ci sarà spazio per un accordo. Nonostante l’interesse di entrambe le società, la questione del trasferimento definitivo rappresenta un ostacolo che dovranno affrontare, con il Lipsia determinato a non cedere Elmas con formule diverse.

Se la situazione dovesse evolversi in una direzione favorevole per uno dei due club, Elmas potrebbe tornare a giocare in Serie A, ma per il momento le trattative sono in una fase di stallo, con entrambe le società che attendono sviluppi nei prossimi giorni. Quel che è certo, è che l’obiettivo numero uno dell’ex Lazio Marco Baroni sembra proprio lui.