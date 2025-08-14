 Baroni Torino, l'ex Lazio scatenato: sogna il colpaccio
Connect with us

Calciomercato News

Baroni Torino, l'ex Lazio scatenato: ora sogna il colpaccio in attacco

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Sarri si prepara a salutarlo: è fuori dal progetto!

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Parisi, l’agente chiarisce: «Pioli lo stima, futuro alla Fiorentina»

Calciomercato News Prima Pagina

Calciomercato Lazio, occhi su Elmas: ma è duello serrato con Torino e Napoli per il centrocampista

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, fortissimo l'interesse del Napoli, ma i biancocelesti rimangono bloccati nelle trattative...

Calciomercato

Baroni Torino, l’ex Lazio scatenato: ora sogna il colpaccio in attacco

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Baroni
Baroni

Baroni Torino, l’ex allenatore della Lazio è scatenato, e ora il tecnico sfida il Napoli sognando il colpaccio in attacco, di chi si tratta

Torino e Napoli sono in competizione per Eljif Elmas, l’attaccante macedone che ha lasciato un buon ricordo sia a con i granata che con i campani, dove ha dato il suo contributo nella conquista dello scudetto. Secondo quanto riportato oggi da La Stampa, entrambe le squadre avrebbero mostrato interesse a riportarlo in Italia, ma si sono trovate di fronte alla stessa risposta da parte del Lipsia: il giocatore potrà lasciare il club solo a titolo definitivo, escludendo quindi la possibilità di un prestito, che inizialmente era stata presa in considerazione sia dal Torino che dal Napoli.

Il club tedesco, inoltre, ha fatto sapere che eventuali sviluppi potrebbero essere presi in considerazione solo dopo il 20 agosto, lasciando quindi alle due squadre ancora qualche settimana di attesa per capire se ci sarà spazio per un accordo. Nonostante l’interesse di entrambe le società, la questione del trasferimento definitivo rappresenta un ostacolo che dovranno affrontare, con il Lipsia determinato a non cedere Elmas con formule diverse.

Se la situazione dovesse evolversi in una direzione favorevole per uno dei due club, Elmas potrebbe tornare a giocare in Serie A, ma per il momento le trattative sono in una fase di stallo, con entrambe le società che attendono sviluppi nei prossimi giorni. Quel che è certo, è che l’obiettivo numero uno dell’ex Lazio Marco Baroni sembra proprio lui.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.