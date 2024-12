Baroni a LSC: «Mi dispiace non aver regalato una gioia ai tifosi ieri ma per il futuro promettiamo questa cosa»

Baroni, il tecnico biancoceleste commenta la partita di ieri in occasione della cena di Natale del club

Ai microfoni di LSC ha parlato in occasione della cena di Natale, mister Baroni il quale ha analizzato di nuovo la sconfitta di ieri contro l’Inter da parte della Lazio rilasciando queste considerazioni

PAROLE – Mi dispiace non aver potuto fare in modo che la serata di ieri sera e quella di oggi potessero coincidere con una gioia comune, però, io sono abituato a mettermi dietro la schiena le vittorie, tenendomi addosso le sconfitte perché all’interno ci sono i modi per migliorare me e i miei calciatori, quindi faremo anche questo, è sicuro. Oggi è un momento di festa e colgo l’occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi e sono certo che riprenderemo il cammino. Il 2024? E’ stato bellissimo, ho avuto la gioia più bella di entrare a far parte di una grande famiglia, la Lazio, una società con una grande storia e in questo momento mi sento un fortunato e da questo punto di vista come ho già detto tante volte cercherò di dare tutto me stesso, tutto quello che ho per essere una componente importante di questa famiglia. Io una strada lunga perché il calendario è fitto di tanta attenzione e lavoro. Pandoro o panettone? Panettone!