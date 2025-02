Baroni: «Taty? E' chiaro che vogliamo riaverlo il prima possibile, ma ora sappiamo che...»

Le parole del tecnico della Lazio, Marco Baroni, sulle condizioni di Taty Castellanos. Ecco cosa ha detto

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, alla vigilia della partita tra la sua Lazio e l’Inter, Marco Baroni ha parlato anche dell’assenza del Taty Castellanos.

PAROLE– «Sta mancando. Ma questo lo sappiamo. Ci sono giocatori che cambiano le squadre, ma non dev’essere un alibi. Ci sono ragazzi che stanno lavorando e vogliamo andare avanti lungo questo percorso anche con la sua assenza. E’ chiaro che vogliamo riaverlo il prima possibile, ma ora sappiamo che in queste partite così ravvicinate non ci sarà e ognuno di noi dovrà dare qualcosa in più »