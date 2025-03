Baroni della Lazio vuole tornare al più presto in Champions!

Baroni della Lazio ha bisogno di ritornare al più presto in zona Champions League! Ecco l’idea dell’allenatore per riportare la squadra ai primissimi posti

Baroni, l’allenatore della Lazio, avrà molto da fare in queste settimane di pausa, durante le quali le Nazionali prenderanno il palcoscenico per un fine settimana. I biancocelesti, reduci dalla batosta per 5-0 per mano del Bologna, avevano un grande bisogno di risistemarsi in vista dei prossimi impegni, e di questo ne era consapevole anche l’allenatore ex Verona.

Per poter riprendere al meglio la condizione, proprio oggi, giovedì 20 marzo, avranno inizio delle sedute speciali per incrementare le prestazioni fisiche dei propri ragazzi. Inoltre, è previsto un lavoro individuale per chi non è al meglio della propria forma. Una pausa che arriva al momento giusto per i biancocelesti, che si riorganizzano approfittando di questo stop.