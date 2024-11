Baroni Sarri, Pellegrini e la differenza tra le due Lazio: «Totalmente un’altra squadra»

Baroni Sarri, Luca Pellegrini nell’intervista a Il Tempo ha parlato di cosa è cambiato tra la Lazio vista nell’ultimo anno e quelle attuale

Luca Pellegrini ha parlato della differenza tra la Lazio di Sarri e quella di Baroni. La principale sta nell’impiego della rosa. Tra Serie A ed Europa League, l’attuale tecnico biancoceleste riesce a sfruttare al meglio tutti i giocatori che ha a disposizione. Queste le sue parole a Il Tempo:

DIFFERENZA TRA SARRI E BARONI – «Totalmente un’altra squadra. Non voglio schierarmi né da una parte né dall’altra. Sarri mi ha insegnato tanto, però è cambiata drasticamente. Lo si vede anche dai risultati. Non è più possibile che lo stesso giocatore faccia tre partite da 90 minuti nella stessa settimana, o almeno non gli stessi undici, mantenendo la stessa intensità fisica e mentale».