Baroni PROTEGGE il suo titolare: «Ha fatto BENE con il Verona, con il Milan ha PAGATO la partita»

Marco Baroni protegge il suo titolare: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio in conferenza stampa. Le ultime

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha risposto così alle domande sul titolare della fascia destra nella sua squadra.

TITOLARE SULLA DESTRA – «Vorrei portarvi sul mio pensiero. Quando si parla di equilibrio, nel calcio le fasi sono due. Non si può pensare in 90 minuti, altrimenti l’equilibrio non si tiene. Devono sparare tutto, pensare a 60 minuti, per la compattezza di squadra serve sacrificio nelle due fasi. Tchaouna ha fatto bene, ma anche Isaksen. Ha pagato con il Milan la partita, lo spessore, ma queste sono situazioni che verranno poi sistemate. Io non ho nessun dubbio, il fatto che ci siano due titolari nello stesso ruolo è importante. Devo passarlo alla squadra essendo coerente».

