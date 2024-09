Baroni a Dazn: «La Lazio per me è il MASSIMO. Ecco che partita ci servirà OGGI»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così a Dazn prima del fischio d’inizio del match contro la Fiorentina

CHE PARTITA SERVE – «Noi abbiamo bisogno ogni gara di un test importante, perchè ci dà la verifica del lavoro fatto. Oggi è una sfida complicata, difficile, ma la squadra si è preparata. Dobbiamo andare in campo come siamo noi e trovando la nostra identità. Ci siamo allenati bene, vediamo sul campo».

CHE LAZIO VUOLE – «Noi dobbiamo essere compatti e avere le distanze giuste. Abbiamo molti uomini offensivi ed è una cosa che a me piace, che ho proposto alla squadra e che ha recepito bene, ma a condizione che tutti si adoperino nelle due fasi e nel sacrificio. Per trovare equilibrio occorrono distanze e compattezza e questo è l’aspetto che dobbiamo centrare oggi».

LAZIO – «Nella vita non si conosce il percorso, ma la bellezza è che la capacità di perseverare e la determinazione sono buone compagne. Io ho fatto questo e per me la Lazio è il massimo. Sto dando tutto me stesso con il mio staff per essere all’altezza di questa opportunità».