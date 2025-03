Baroni a Dazn: «Abbiamo trovato il gol e potevamo anche raddoppiare. Per il futuro dobbiamo cercare di fare questa cosa»

Baroni, il tecnico biancoceleste esterna le sue considerazioni a fine partita dopo il Torino rilasciando queste parole su Dazn

Intervenuto ai microfoni di Dazn alla luce del pari della Lazio contro il Torino, Baroni rilascia alcune sue considerazioni sul pari che rallenta i biancocelesti nella corsa ad un posto in Champions. Ecco cos ha detto il mister delle aquile

PAROLE – Non mi piace parlare degli assenti perché non voglio trovare alibi. Abbiamo trovato il gol e avuto le occasioni per raddoppiare, non vedevo i presupposti per prendere gol, è una cosa che dobbiamo togliere perché certe disattenzioni dobbiamo evitarle. Le rotazioni le abbimao sempre fatte e continueremo a farle, ci sono giocatori che stanno rientrando, qualcuno è rientrato da uno stop prolungato e devono mettere minutaggio. Abbiamo partite ravvicinate e abbiamo bisogno di tutti. Dobbiamo riprendere il nostro ritmo, ci mancano dei punti e alcuni li buttiamo via, come oggi. Abbiamo troppe partite importante per abbassare la testa, quindi dobbiamo alzarla e avere voglia