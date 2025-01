Baroni a Sky: «E’ una partita fondamentale per noi e dalla squadra mi aspetto questo»

Baroni, il tecnico biancoceleste alla vigilia della partita rilascia a caldo alcune dichiarazioni su cosa si aspetta domani sera

Ai microfoni di Sky ha parlato alla vigilia della partita di domani della Lazio, mister Baroni il quale spiega nel suo intervento con l’emittente, quale partita si aspetta dai biancocelesti

PAROLE – È una partita per noi chiaramente importante perché è una partita di Europa League, di livello e contro un avversario comunque forte. E noi anche se siamo contati, voglio vedere nella difficoltà da parte della squadra di prendere la gara col piglio giusto, giusta mentalità e non dobbiamo sbagliare da questo punto di vista. Sono gare che proprio nelle difficoltà ti aiutano a crescere e dobbiamo fare assolutamente una grande partita

Sto analizzando questa situazione, dobbiamo porre rimedio e non possiamo rischiare di buttare al vento delle gare anche se quella con la Fiorentina è stata un po’ particolare dove l’avversario ha raccolto tutto quel poco che ha creato. Dovevamo fare meglio e potevamo farlo. La squadra dopo il 2 a 0 ha creato tanto, ma anche prima. Però questa è una delle situazioni che dobbiamo migliorare, possiamo farlo. Siamo i primi a essere feriti di questo che fatto che poi ci complica le partite

GILA – Gila? Non abbiamo molte altre possibilità. Ho parlato con lui, la deve sentire. Non deve modificare molto, deve interpretare. È giovane e secondo me avrà un avvenire importante. È un’opportunità per lui domani, deve fare giocate semplici. Ci lavoreremo ancora domani insieme, poi vediamo perché non è detto. Abbiamo portato dei ragazzi della Primavera che possono andare in campo. Partiremo così poi vedremo nel corso della gara di utilizzare eventualmente qualcuno della Primavera, ma sempre rimandando nella partita vera

Con la società abbiamo parlato, ci confrontiamo ogni giorno sulle esigenze. Io devo pensare alla squadra e ai giocatori che ho, non a quelli che potrebbero arrivare o che non ho. La società è attenta, ora la mia attenzione è rivolta solo alla squadra