Baroni Lazio, Calisti lo PROMUOVE: «Non ha esperienza, ma ha fatto GAVETTA VERA»

Le parole di Ernesto Calisti, ex calciatore della Lazio, sull’arrivo di Marco Baroni sulla panchina dei biancocelesti

Ernesto Calisti ha commentato ai microfoni di Radiosei l’arrivo di Marco Baroni alla Lazio. Di seguito le sue parole.

BARONI – «Baroni è un allenatore bravo, ha fatto gavetta vera. Ovvio che non ha esperienza di calcio a questi livelli e sarà una novità anche per lui. Dal mercato mi aspettavo qualcosa di diverso perché persi Luis Alberto e Felipe Anderson, abbiamo perso molta qualità e non l’abbiamo integrata. Ad oggi non sono soddisfatto e mi aspettavo gente diversa e che potesse portare alla Lazio qualità e un tasso tecnico maggiore Poi magari faranno benissimo, ma è un punto interrogativo».

CALCIOMERCATO – «Dele-Bashiru non lo conosco, Tchaouna e Noslin sono due buoni giocatori. Non prendono l’occhio però. Doig o Cabal sono due buoni acquisti perché hanno gamba e ci serve un terzino a sinistra perché di ruolo vero abbiamo solo Pellegrini. Hysaj mi sembra arrivato al capolinea. Per me sui terzini va sicuramente fatto di più di un solo innesto. Io terrei solo Lazzari e cambierei tutto. Il senso del gol che ha Immobile non lo ha nessuno. Noslin è un buon giocatore e ha delle qualità, così come Castellanos, ma Ciro è un altro pianeta come goleador»