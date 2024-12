Baroni, così il mister della Lazio: «Non servono pochi, non bastano tanti, ci vogliono tutti»

Baroni, sul proprio profilo Instagram, ha scritto un breve pensiero che sintetizza quello che è la sua Lazio

Marco Baroni è il primo artefice di questa Lazio che fino adesso si sta prendendo la scena in Serie A ed Europa League. Il tecnico ha come grande merito quello di aver reso protagonisti tutti gli elementi della rosa, ribadendo ancora una volta ieri nel post partita che per lui non esistono riserve.

«Non servono pochi, non bastano tanti, ci vogliono tutti», questa la frase scritta dal mister sul proprio profilo Instagram.