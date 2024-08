Baroni, Manfredini lo PROMUOVE: «Sono FIDUCIOSO, non si farà scappare questa OCCASIONE»

Le parole di Christian Manfredini, ex calciatore della Lazio, in esclusiva sul nuovo tecnico dei biancocelesti, Marco Baroni

Christian Manfredini promuove Marco Baroni. L’ex biancoceleste ha parlato ai nostri microfoni del nuovo tecnico della Lazio. Di seguito le sue parole.

Cosa ne pensa della scelta di Marco Baroni come nuovo allenatore della Lazio?

«La società ha scelto un allenatore come Baroni che ha fatto gavetta, ha imparato e conosce la categoria. Naturalmente per lui è un’occasione molto importante e non penso che vorrà farsela sfuggire. Bisogna dargli il tempo di lavorare e di dimostrare il proprio valore. Il tempo ci dirà se è un allenatore di una grande piazza o se di una squadra più piccola. Io sono fiducioso».

