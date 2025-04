Baroni a LSC: «Resta tutto aperto. Loro sono forti, ma all’Olimpico sarà un’altra partita. Il derby? È fondamentale»

Baroni commenta la prestazione dei suoi giocatori determinato a fare meglio nella sfida di ritorno: le sue parole

Una Lazio stanca non riesce ad imporsi nella sfida di questa sera contro il Bodo Glimt in Norvegia. La sfida europea è infatti terminata sul risultato di 2-0, salvata in larga parte dalla prestazione del greco Mandas ad altissimo livello, è stata commentata dal allenatore Marco Baroni ai microfoni di LSC. Ecco le parole dell’ex Verona che evidenziano la determinazione a ripartire e a prepararsi per le prossime sfide, con particolare attenzione al derby imminente.

«Resta tutto aperto perché sarà tutta un’altra partita, lo vogliamo e lo desideriamo. Loro sono forti, ma all’Olimpico sarà un’altra partita. Non dobbiamo guardare alibi, hanno messo in difficoltà chiunque, giocano a grande velocità, stanno bene fisicamente e sanno sfruttare benissimo la velocità che gli dà questo campo. Tutto ciò ci ha penalizzato oltremisura. A parte la stanchezza, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, il derby è fondamentale e determinante. Vogliamo farla tutta insieme e con i nostri tifosi».